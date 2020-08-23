В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за маски

В Новокузнецке кондуктор напал на женщину в трамвае, так как она была без маски. Об этом сообщает НТВ.

По словам очевидцев, пассажирка имела при себе маску, однако не могла ее надеть из-за того, что болеет астмой. О недуге она сообщила водителю и кондуктору. Водитель трамвая крикнул оскорбления женщине, а кондуктор поставил подножку. После этого началась потасовка.

Отмечается, что маска на лице у самого кондуктора отсутствовала.

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