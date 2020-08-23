Навальный получил статус «гостя канцлера» Германии

Алексей Навальный, перевезенный в немецкую клинику, получил официальный статус «гостя канцлера» Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкий телеканал ZDF.

По информации телеканала, такой статус позволяет обеспечивать круглосуточную охрану Навального силами немецкой полиции. При этом отмечается, что «речь не идет о политическом сигнале».

«То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли», — говорится в сообщении.

По данным корреспондента ТАСС, сейчас у клиники «Шарите», где находится Навальный, дежурят три полицейских фургона. У входа находятся примерно 20 журналистов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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