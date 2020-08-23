Кириенко: Россия победила другие страны по числу спасенных от COVID-19 жизней

Российские врачи превзошли зарубежных коллег по числу спасенных жизней во время пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что ранее к российской медицине сложилось скептическое отношение, а к медицине западных стран — позитивное. Но после начала пандемии Кириенко «абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше».

За последние сутки в мире зафиксировано 275 499 случаев коронавируса нового типа. По данным ВОЗ, за последние 24 часа скончались 5926 пациентов с COVID-19. Общее число смертельных исходов увеличилось до 795 132.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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