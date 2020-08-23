В России разработали «антиковидную» пропускную систему

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров, которые смогут не только распознавать лица, но и самостоятельно принимать решения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в Ростех), который занимается проектом.

Отмечается, что это интеллектуальное оборудование предусмотрено для контроля и пропуска людей на проходных.

«Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — рассказали в пресс-службе.

В холдинге также отметили, что этот комплекс можно интегрировать с системой контроля и управлением доступа к объекту.

Новой системе присвоили название «Зоркий».