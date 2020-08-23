В США полицейские застрелили афроамериканца при задержании

Полицейские американского штата Луизиана застрелили темнокожего мужчину, пытавшегося совершить вооруженное ограбление магазина, передает Associated Press.

Сообщается, что им оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.

В полиции заявили, что офицеры, приехавшие на вызов после поступившего сообщения о мужчине с ножом, намеревались задержать злоумышленника, однако он попытался сбежать. Против афроамериканца использовали электрошокеры, но эта мера его не остановила. После того, как он решил попасть в другой магазин, полицейские начали стрелять по мужчине.

Американский союз защиты гражданских свобод уже отреагировал на данный инцидент. Он назвал произошедшее случаем полицейского насилия, а также потребовал провести расследование убийства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Больше не овцы»: афроамериканцы запасаются оружием для протеста

— Мужчину застрелили во время протестов в американском Остине

— Опубликовано новое видео задержания Джорджа Флойда