Пропавший 10 дней назад в Минске мужчина найден мертвым
Мужчина, который числился пропавшим без вести в Минске с 12 августа, найден мертвым, передает издание Наша Нива. Информацию подтвердил поисково-спасательный отряд «Ангел» в Жодино.
Речь идет о 28-летнем Никите Кривцове.
Тело мужчины со следами побоев было обнаружено в лесу в Партизанском районе Минска.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели Кривцова. Известно, что он принимал участие в протестах, вспыхнувших после выборов президента.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения повторных выборов, а также прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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