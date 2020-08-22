Более 130 тысяч жителей ДНР стали гражданами России
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Свыше 130 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики стали гражданами России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на своем канале в Telegram.
По его словам, данная цифра достигнута благодаря указу российского президента Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ.
«Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России!», — отметил глава республики.
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР был подписан Путиным 24 апреля 2019 года.
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