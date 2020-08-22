Людей под завалами дома после взрыва газа в Ярославле не обнаружено

Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию на месте обрушения жилого дома после взрыва газа, людей под завалами нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального МЧС Олега Бочарова.

«Спасательные операции завершены. На настоящий момент можно с уверенностью сказать, что людей под завалами нет», — сказал он.

Глава регионального МЧС добавил, что решение о дальнейшей судьбе этого дома будет принято в понедельник, 24 августа.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Основная версия произошедшего — утечка газа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

— Губернатор прибыл на место взрыва в Ярославле

— Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Ярославле