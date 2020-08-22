Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Правительство Польши решило обновить список государств, гражданам которых можно будет въезжать на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское агентство печати.

Так, Польша откроет границы для жителей России, Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

Кроме того, власти расширят список стран, гражданам которых въезд в Польшу будет запрещен. В него войдут Бельгия, Испания, США, Филиппины, Индия и Французская Полинезия, всего в перечне значатся 63 страны.

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