Лукашенко назвал 60% фото пострадавших протестующих постановочными

Больше половины опубликованных фотографий протестующих, пострадавших во время столкновений с правоохранительными органами, являются постановочными, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку, трансляцию вел RT.

Постановочными являются 60% снимков протестующих, пострадавших от действий правоохранителей, заверил Лукашенко. Он также пообещал, что «спустя время» белорусские власти спокойно расскажут официальную версию ситуации, однако сейчас «не время об этом говорить» и «будоражить народ».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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