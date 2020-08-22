МВД Белоруссии сообщает о задержании координатора протестных акций

Сотрудники белорусской милиции задержали координатора протестных акций в Минске, сообщает официальный представитель МВД страны Оксана Чемоданова в своем Telegram-канале.

Оперативники выявили 34-летнего мужчину, занимавшегося «поиском и финансированием» участников протестных акций в столице, указано в сообщении. Милиция смогла выйти на подозреваемого после задержания другого мужчины, который рассказал, что предполагаемый координатор предлагал за плату собрать «массовку» для акции.

По словам первого задержанного, координатор подошел к нему в продовольственном магазине, переложил собрать 10-12 человек, после чего заплатил 60 белорусских рублей (примерно 1 767 рублей), а также купил «клиенту» еду и алкоголь.

По данным МВД, первый задержанный незадолго до встречи с координатором освободился из тюрьмы.

В настоящее время проводится проверка, указано в сообщении.

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