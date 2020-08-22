Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что почти 60% россиян не исключают второй волны коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет или не будет вторая волна? Скорее всего, второй волны у нас не будет. Так считают только 30% опрошенных», — сказал он.

Федоров добавил, что 58% россиян считают, что вторая волна коронавируса все таки будет. При этом за последний месяц доля опрошенных, придерживающихся такого мнения выросла на 6%.

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