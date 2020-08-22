Криминалистов центрального аппарата СК направили на место взрыва в Ярославле
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
Кроме того, Бастрыкин поручил центральному аппарату поставить на контроль расследование взрыва.
21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Еще три человека госпитализированы.
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