Криминалистов центрального аппарата СК направили на место взрыва в Ярославле

__is_photorep_included13205839: 1

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Кроме того, Бастрыкин поручил центральному аппарату поставить на контроль расследование взрыва.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Еще три человека госпитализированы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

— Губернатор прибыл на место взрыва в Ярославле

— Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Ярославле