Рабочие пострадали при взрыве на заводе в Свердловской области

Двое рабочих пострадали в результате взрыва на заводе в городе Асбест Свердловской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу регионального управления МВД России Валерия Горелых.

По предварительной информации, рабочие превысили лимит функционирования оборудования, используя его шесть часов вместо положенных трех. Из-за этого в закрытой емкости могло образоваться высокое давление, в результате чего произошел взрыв, рассказал Горевых.

В настоящее время двое пострадавших госпитализированы, у одного ожоги 65-70% тела, у второго – 20-25%, добавил глава управления. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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