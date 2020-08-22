Самолет с медиками и Навальным приземлился в Берлине

Вылетевший из Омска самолет с немецкими медиками и блогером Алексеем Навальным приземлился в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar.

Борт вылетел из аэропорта Омска в 04.59 мск и приземлился в аэропорту Тегель в 9.47 мск.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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