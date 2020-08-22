Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить давление на СМИ

Белорусская ассоциация журналистов требует от официальных властей страны отменить блокировку интернет-ресурсов, прекратить давление на прессу и обеспечить выпуск печатных изданий. Заявление общественной организации опубликовано на ее странице в Facebook.

Ассоциация расценивает блокировку сайтов и срыв выхода печатных изданий как косвенную цензуру и воспрепятствование законной деятельности журналистов, указано в сообщении.

«...в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации», – подчеркивает организация.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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