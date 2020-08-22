Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Ярославле

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Ярославле остаются в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство области.

По данным властей, две женщины находятся в больнице имени Соловьева, у обеих средняя степень тяжести, черепно-мозговые травмы. Еще одна женщина госпитализирована в больницу №9 со средней степенью тяжести, у нее гипертоническая болезнь.

Ранее сообщалось, что еще один пострадавший находится под амбулаторным наблюдением дома.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Основная версия произошедшего — утечка газа.

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