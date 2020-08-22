Губернатор прибыл на место взрыва в Ярославле

__is_photorep_included13205839: 1

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прибыл на место взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

В настоящее время на месте проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором губернатор принимает участие.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Основная версия произошедшего — утечка газа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спасательные работы в жилом доме после взрыва газа завершились в Ярославле

— Тело ребенка обнаружили под завалами дома в Ярославле

— Более 30 жильцов пострадавшего от взрыва дома в Ярославле размещены в ПВР