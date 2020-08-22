Более 34 млн тестов на коронавирус провели в России

За все время пандемии в России проведено более 34,1 млн тестов на коронавирус нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки провели 316 тысяч тестирований, указано в сообщении. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 220 288 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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