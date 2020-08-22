В Москве в субботу ожидается до +25°С

В Москве в субботу, 22 августа, ожидается до +25°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +23 до +25°C. Ожидается небольшая облачность без осадков и северный ветер со скоростью 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до +10...+12°C. Ожидается небольшая облачность со слабым ветром, по-прежнему без осадков.

Атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба, а ночью — 750 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.