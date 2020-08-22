Более 30 жильцов пострадавшего от взрыва дома в Ярославле размещены в ПВР

Более 30 человек были направлены в пункт временного размещения (ПВР) после взрыва газа в жилом доме в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В ПВР размещены 33 человека, в том числе восемь детей, остальные жители убыли по родственникам и знакомым», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что ПВР будет дезинфицирован для профилактики коронавируса.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, два человек погибли и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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