Более 30 тысяч жителей Бразилии заразились коронавирусом за последние сутки

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 3 532 330, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 30 355 новых случаев COVID-19.

При этом общее число летальных исходов после коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 113 358.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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