Стало известно, когда жильцы смогут зайти в поврежденный взрывом дом в Ярославле

Жильцы поврежденного взрывом дома в Ярославле смогут вернуться в свои квартиры после того, как специалисты подтвердят безопасность его конструкций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России по региону Олега Бочарова.

«Создана строительная комиссия… После оценки безопасности строительных конструкций дома будет организован проход, чтобы люди из сохранившихся подъездов забрали свои вещи», — сказал Бочаров.

Обследовать дом специалисты начнут уже в субботу утром, отметил спасатель.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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