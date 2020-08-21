В Вологде затонул теплоход, эвакуировано 25 человек

В Вологде затонул прогулочный теплоход «Капитан Артюшин» 1973 года постройки, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с судна на берег было перевезено 25 человек, в том числе один ребенок.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас затонувший теплоход находится под водой на расстоянии около 20 м от берега и глубине около 2 м.