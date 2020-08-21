Выросло число пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Ярославле

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Число пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Ярославле выросло до четырех. Об этом ТАСС сообщила представитель городской станции скорой медицинской помощи.

«Двое пострадавших находятся в больнице имени Соловьева, еще двоих туда везут. И один человек скончался», — говорится в сообщении.

Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, добавила она. Четвертая пострадавшая — пожилая женщина — почувствовала себя плохо во время происшествия.

Ранее прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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