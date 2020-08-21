Спасатели объявили минуту тишины для поиска застрявших под завалами в Ярославле

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В Ярославле спасатели объявили минуту тишины, чтобы отыскать людей под завалами жилого дома, пострадавшего от взрыва газа. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Это была минута тишины, чтобы услышать, кто пострадал под завалами, — голоса, плач», — говорится в сообщении. Отмечается, что примерно в 22.00 мск ненадолго были заглушены автомобили и спецтехника.

Ранее прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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— Источник: под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок