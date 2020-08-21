В центре Москвы пешеход выстрелил в водителя и скрылся
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В Москве в ходе конфликта пешеход выстрелил в водителя автомобиля из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД столицы.
«Около дома 56 по Большой Грузинской улице между пешеходом и водителем легкового автомобиля произошел конфликт. По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического оружия выстрелил в водителя и скрылся», — говорится в сообщении.
Полиция ищет сбежавшего стрелка, пострадавшего осматривают медики.
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