В центре Москвы пешеход выстрелил в водителя и скрылся

В Москве в ходе конфликта пешеход выстрелил в водителя автомобиля из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД столицы.

«Около дома 56 по Большой Грузинской улице между пешеходом и водителем легкового автомобиля произошел конфликт. По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического оружия выстрелил в водителя и скрылся», — говорится в сообщении.

Полиция ищет сбежавшего стрелка, пострадавшего осматривают медики.

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