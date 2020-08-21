Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме Ярославля

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Прокуратура Ярославской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре уточнили, что на место происшествия выехали исполняющие обязанности прокурора Ярославля, Дзержинского района Ярославля и Ярославской области.

Будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования, и при наличии оснований приняты соответствующие меры реагирования, добавили в ведомстве.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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