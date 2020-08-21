Губернатор прокомментировал взрыв газа в жилом доме в Ярославле

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил областному правительству подключить все экстренные службы Ярославля для ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Об этом говорится в сообщении губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, из-за взрыва газа погиб один человек, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия.

«Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города», — сообщил губернатор.

Он добавил, что все пострадавшие получат необходимую помощь, а причину взрыва установит Следственный комитет.

В результате взрыва произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, в результате один человек погиб и трое пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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— Источник: под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок