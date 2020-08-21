В трех лабораториях не нашли следов отравления у Навального
Три лаборатории провели свои исследования, пытаясь обнаружить, являлось ли отравление причиной госпитализации блогера Алексея Навального. Главврач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский заявил, что эти лаборатории не обнаружили признаков отравления у блогера, передает ТАСС.
«Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили», — объявил Мураховский.
По его словам, проверялись кровь и моча, однако частиц промышленного химического соединения «2-этилгексил дифенил фосфат» в анализах не было.
«Интоксикация этим веществом тоже исключена <...> оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены», — сказал врач.
Ранее Мураховский сообщал, что исследованием биоматериалов занимаются три независимые лаборатории.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме.
Во время исследования поверхностных смывов с одежды и с рук Навального на хромотографе транспортной полиции было обнаружено промышленное химическое вещество — «2-этилгексил дифенил фосфат».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В организме Навального выявили наличие промышленного вещества
— Медики: Навальный останется в Омске до стабилизации своего состояния