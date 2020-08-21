«Убийцу из Золотого штата» приговорили к пожизненному заключению

Насильника и убийцу Джозефа ДеАнджело по прозвищу «Убийца из Золотого штата» приговорили к пожизненному заключению за серию убийств и изнасилований 1970-х и 80-х годах, передает Reuters.

Суд вынес решение спустя четыре дня слушаний, на которых выступали его жертвы и члены их семей. Было решено приговорить 74-летнего ДеАнджело к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

ДеАнджело убил по меньшей мере 10 человек в период с 1979 по 1986 год, а также совершил около 50 изнасилований и был уличен в более ста кражах со взломом.

«Убийца из Золотого штата» сделал компрометирующие заявления после ареста. Он утверждал, что во время преступлений им руководили внутренние силы, которые он не мог контролировать.

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