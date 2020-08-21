Названа основная версия взрыва в жилом доме в Ярославле

Причиной взрыва в жилом доме в Ярославле могла стать утечка газа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди других причин — неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним, уточнил источник.

В результате взрыва произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, в результате один человек погиб и трое пострадали.

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