Названа основная версия взрыва в жилом доме в Ярославле
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Причиной взрыва в жилом доме в Ярославле могла стать утечка газа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Среди других причин — неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним, уточнил источник.
В результате взрыва произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, в результате один человек погиб и трое пострадали.
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