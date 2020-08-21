Взрыв газа разрушил перекрытия дома в Ярославле

В результате взрыва в жилом доме в Ярославле разрушены перекрытия строения, сообщил ТАСС мэр города Владимир Волков.

«Оперативный штаб будет создан в ближайшее время. Разрушены перекрытия», — сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Ярославле, есть обрушения элементов здания с 3-го по 5-й этаж. Уже известно о первом погибшем, люди попали под завалы.

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