Врачи разрешили перевезти Навального в Германию

Омские врачи разрешили транспортировку в немецкую клинику впавшего в кому в результате отравления блогера Алексея Навального, его состояние стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

По его словам, медики не возражают против его перевода в другой стационар.

«Это не произойдет мгновенно <...> Этому процессу [будет предшествовать] множество врачебных мероприятий, будет соблюден и ряд юридических формальностей»», — сказал Калиниченко.

Главврач Омской областной больницы Александр Мураховский добавил, что в настоящее время угрозы для жизни Навального они не видят.

«Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Навальный будет оставаться в омской больнице, пока его состояние не стабилизируется.

20 августа самолет, в котором летел Навальный экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

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