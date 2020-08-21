В Петербурге умер 20-летний курсант во время сдачи норматива

Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

В Петербурге в военно-космической академии имени Можайского 20-летний курсант погиб во время сдачи норматива. Об этом пишет «Фонтанка».

Трагедия произошла 21 августа. Третьекурсник с факультета сбора и обработки информации сдавал норматив по бегу. Он упал на третьем километре.

Медики пытались спасти военнослужащего, однако это не помогло. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

По данным издания, уроженец Барнаула поступил в академию в 2017 году на кафедру оптико-электронных средств контроля 5-го факультета. В октябре курсанту исполнился бы 21 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне