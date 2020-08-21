Порошенко обвинили в похищении активистов «майдана»

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции «Партия регионов» Давид Жвания заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко причастен к похищению участников «евромайдана» в 2013-2014 годах. Об этом он сообщил в своем YouTube канале.

«Именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал Виталий Ярема (бывший генпрокурор Украины – прим. ред). Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол (экс-депутата Верховной рады, бывшую тогда журналистом – прим. ред)», — сказал Жвания в ходе своего обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, это было сделано ради того, чтобы не дать затихнуть «евромайдану» и дискредитировать тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в глазах населения.

Также Жвания обвинил Порошенко в том, что 21 января 2014 года были похищены активисты Игорь Луценко и Юрий Вербицкий, позже найденные мертвыми.

Жвания добавил, что готов дать показания и призвал Зеленского инициировать расследование Генпрокуратуры по этому вопросу.

Ранее Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело о незаконном лишении гражданства бывшего депутата Верховной рады в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и экс-генпрокурора Юрия Луценко.

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