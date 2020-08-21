Задержан включивший песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Задержан Влад Соколовский — звукорежиссер, включивший песню «Перемен» Виктора Цоя на концерте в Минске в поддержку властей. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Соколовского.

Концерт, на котором Соколовский и его коллега Кирилл Галанов проходил 6 августа.

Звукооператоров арестовали на 10 суток, признав их виновными по статьям о мелком хулиганстве и неповиновению законному распоряжению должностного лица КоАП Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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