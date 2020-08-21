Американец потушил пожар пивом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Житель Калифорнии потушил пожар в своем магазине пивом. Об этом пишет WFTV.
Инцидент произошел в городе Вакавиль. По словам мужчины, у него была только одна канистра с водой и потушить пожар ей не удалось.
Тогда американец начал разбрызгивать пиво из банок и это помогло.
Когда на место происшествия прибыли пожарные, мужчина уже потушил огонь.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют 100 тысяч жителейhttps://twitter.com/EmilyMaherTV/status/1296610003634155521