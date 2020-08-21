Американец потушил пожар пивом

Житель Калифорнии потушил пожар в своем магазине пивом. Об этом пишет WFTV.

Инцидент произошел в городе Вакавиль. По словам мужчины, у него была только одна канистра с водой и потушить пожар ей не удалось.

Тогда американец начал разбрызгивать пиво из банок и это помогло.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, мужчина уже потушил огонь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют 100 тысяч жителей

Twitter

https://twitter.com/EmilyMaherTV/status/1296610003634155521