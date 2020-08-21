Белорусы подали в милицию больше сотни заявлений о пропаже людей с 9 августа

Белорусы подали сотни заявлений в милицию об исчезновении их родственников и знакомых со дня президентских выборов, 9 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что большинство обратившихся предполагают, что пропажа людей связана с задержаниями участников массовых беспорядков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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