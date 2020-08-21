В Свердловской области выявили очаг коронавируса в детском приюте

В Свердловской области выявили очаг коронавируса во временном приюте № 2 в поселке Восточный в Сосьвинском городском округе. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

Отмечается, что коронавирус распространился в отделении социальной реабилитации среди 20 детей и 14 взрослых.

По последним данным, в Свердловской области выявлено 24 105 случаев коронавируса, выздоровели 19 383 человека, умерли 396.

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