Гражданам России разрешили въезд в Киргизию
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Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Киргизии обнародовал перечень стран, чьи граждане могут въехать на территорию государства, среди них числится и Россия. Об этом сообщает 24kg.
Отмечается, что в список вошли те страны, где зафиксировано снижение случаев COVID-19 и стабилизация эпидемиологической ситуации.
В перечень вошли такие страны, как Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения. В нем числятся также некоторые европейские и азиатские государства.
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