В Москве изъяли оборудование из клиники, где пациентам диагностировали «нарушения в чакрах»

Росздравнадзор изъял медицинское оборудование из столичной клиники, где пациентам диагностировали «нарушения в чакрах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Сотрудник ведомства обратился в клинику под видом пациента с жалобами на плохое самочувствие. После проведения диагностических мероприятий специалисты поставили диагноз «паразитарная инвазия». Также с помощью специального оборудования ему диагностировали «нарушение в чакре 3 и чакре 5».

После этого сотрудник Росздравнадзора обратился в государственную больницу, где диагноз «паразитарная инвазия» не подтвердился.

«Возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках административного расследования проведен осмотр места осуществления деятельности. В целях предупреждения нанесения вреда жизни и здоровью граждан из клиники изъяты медицинские изделия», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент продолжается административное расследование, после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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