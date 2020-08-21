У врачей Навального есть пять возможных диагнозов

Лечащие врачи главы ФБК Алексея Навального рассматривают пять рабочих диагнозов, заявил главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский. Запись пресс-конференции опубликовал минздрав Омской области.

«У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов, к сожалению, я их сейчас назвать не могу, потому что есть федеральный закон», — отметил Мураховский.

По словам главврача, над отработкой диагнозов трудятся реаниматологи, неврологи, нейрофизиологи и все смежные специалисты.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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