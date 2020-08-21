Немецкий самолет для возможной транспортировки Навального прибыл в Омск

Самолет для возможной транспортировки госпитализированного главы ФБК Алексея Навального в Германию приземлился в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Flightradar.

По информации портала, борт вылетел из Нюрберга в 04.11 мск. На данный момент он совершил посадку в омском аэропорту, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что врачи признали Навального нетранспортабельным из-за нестабильного состояния.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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