В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что также пострадали свыше 30 пожарных и местных жителей. Два человека пропали без вести.

В общей сложности стихия уничтожила 175 построек, в том числе жилые дома, под угрозой находятся 50 тысяч строений.

К ликвидации пожара привлечены 10 тысяч пожарных.

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