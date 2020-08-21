В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек
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В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что также пострадали свыше 30 пожарных и местных жителей. Два человека пропали без вести.
В общей сложности стихия уничтожила 175 построек, в том числе жилые дома, под угрозой находятся 50 тысяч строений.
К ликвидации пожара привлечены 10 тысяч пожарных.
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