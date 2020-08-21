Московские и омские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

Московские и омские врачи проводят консилиум по состоянию госпитализированного Алексея Навального, сообщает министерство здравоохранения Омской области.

«В настоящее время в БСМП № 1 г. Омска проходит совместное с московскими специалистами обследование Алексея Навального. Проходит расширенный консилиум», — указано в сообщении.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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