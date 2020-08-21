ООН насчитала на 2 млн больше россиян в 2020 году

Организация Объединенных Наций отмечает увеличение населения России на 2 млн человек по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ООН.

По подсчетам ООН, в 2019 году населения России составляло 143,9 млн человек, в текущем году – 145,9 млн человек, указано в сообщении. При этом российская Федеральная служба государственной статистики (Росстат) насчитала в 2019 году 146,8 млн россиян, а в текущем – 146,6 млн.

Причиной резкого увеличения численности населения России в отчетах ООН может стать включение в статистику жителей Крыма, считает завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, до прошлого года крымчане не учитывались ООН при подсчете россиян.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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