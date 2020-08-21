Более 12,5 тысячи детей эвакуировали из детских садов Хабаровска
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Более 12,5 тысячи детей эвакуировали из детских садов Хабаровска после сообщения об угрозе взрыва, сообщает городская администрация.
Всего было эвакуировано 88 детских садов, из них вывели 12 732 ребенка и 2 273 сотрудника, указано в сообщении. Отмечается, что эвакуация прошла оперативно, организованно и без паники.
На данный момент проверен 31 детский сад, дети уже вернулись в учреждения. Проверка остальных детсадов продолжается.
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