Макрон предложил Навальному убежище

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что готов предоставить убежище блогеру Алексею Навальному, который находится в коме из-за отравления. Об этом сообщает Reuters

«Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы готовы предоставить любую поддержку ему и его семье», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что речь идет как о медицинской помощи, так и об убежище.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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