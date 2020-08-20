Премьер Белоруссии предупредил, что за угрозы чиновникам последует наказание

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ заявил, что за угрозы в адрес чиновников будет следовать наказание.

Он отметил, что когда любого чиновника «вызывают на ковер» и выясняют с ним отношения — «это нормально», поскольку ведется «живой диалог по каким-то наболевшим проблемам».

«Но когда угрозы членам семьи, детям - это не по-человечески, не по-божески, но за все, я уверен, наступает ответ. Поэтому, я думаю, что это тоже побочное явление турбулентных дней белорусской истории. Те, кто совершает эти деяния, понесет наказания, очевидно», — сказал Головченко.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в адрес его семьи поступают угрозы.

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